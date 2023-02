“قروض الشباب”.. 4 بلديات توقف إجراءات المستفيدين، وتصف التوزيع بـ”غير العادل”

طالبت عدة بلديات حكومة الوحدة الوطنية بإعادة تقييم كشوفات المستفيدين من القروض السكنية بمبادرة الإسكان الحكومية، عن طريق لجنة مختصة محايدة من طرف الحكومة؛ لوجود أسماء لا تنطبق عليهم الشروط الموضوعة.

البيضاء

وأتت بلدية البيضاء على رأس قائمة المطالبين، حيث أوقفت إجراءات المستفيدين من القروض السكنية وأحالت المسؤولين عن لجان القروض إلى التحقيق .

وفي رسالة وجهها عميد بلدية البيضاء “علي حسين” إلى حكومة الوحدة الوطنية، جاء فيها أن أسباب الإيقاف هي ظهور أسماء ضمن قائمة كشف القروض لا تنطبق عليهم الشروط الموضوعة، وهو ما أثار نوعا من عدم الثقة لدى السكان، وفق قوله.

وقال عميد البلدية إن المجلس سيشكل لجنة للتحقيق في مسألة مخالفة الشروط الموضوعة من قبل البلدية في عمل اللجنة الفرعية التي اختارت الأسماء المرشحة للقروض.

ودعا حسين اللجنة العليا لمنح القروض إلى إيقاف قائمة المستفيدين بالقروض الخاصة ببلدية البيضاء، وإعادتها للمجلس البلدي لإعادة تقييم العملية وذلك “حفظا للسلم الاجتماعي”، بحسب وصفه.

وكانت مصادر كشفت للأحرار أن قائمة المستفيدين من مبادرة القروض في بلدية البيضاء تتضمن اسم أحد أعضاء المجلس البلدي بالمدينة ونجله.

سلوق

كما طالب عميد بلدية سلوق بشير الفاخري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزيري الحكم المحلي والشباب بالحكومة، بإيقاف كشف المستفيدين من المبادرة؛ لإعادة تقييمه من لجنة مختصة محايدة من طرف الحكومة.

وأوضح الفاخري في بيانه، أن هذه المطالبة جاءت بناء على طلب رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية سلوق، بسبب وجود أشقاء في كشف المستفيدين من المبادرة، إضافة إلى أن العدد المستهدف في البلدية قليل جدًا مما تسبب في وقوع مشاكل اجتماعية تدعو إلى التفرقة داخل البلدية، وورود عديد الشكاوى ضده.

مزدة

من جانبه خاطب رئيس المجلس التسييري مزدة وزير الحكم المحلي ورئيس اللجنة العليا للمبادرة الإسكانية بإيقاف قوائم الفرز المحالة إليهم، وتشكيل لجنة محايدة تقوم بعمليات الفرز من خلال الملفات المقدمة أو أي مستندات أخرى تدعم نزاهة الفرز، وفق البيان.

صرمان

في السياق نفسه، طالب المجلس التسييري بصرمان بإيقاف القوائم التي تم من خلالها اختيار أسماء المستفيدين، حتى تتضح آلية الاختيار من قبل اللجنة العليا التي وصفه المجلس بـ”غير العادلة”، وفق نص البيان.

وفي الـ2 من فبراير الجاري، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرته بشأن الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، مهنئا الفائزين بالدفعة الأولى من الحاصلين على قطع الأراضي والقروض السكنية من الشباب والأسر المحتاجة التي بلغ عدد المستفيدين مـنها 25 ألف شخص.

وبدأت اللجنة العليا للمبادرة بوزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الخميس، بنشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى من مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة بعدد من البلديات.

