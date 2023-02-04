ليبيا.. حكومة باشاغا تبحث زيادة فرص التعاون مع مصر في مجال الطاقة

التقى وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي عوض البدري، وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية أحمد مهنا، على هامش مؤتمر منظمة دول شرق أفريقيا للربط الكهربائي (EAPP) في العاصمة الأوغندية كامبالا.

وبحث الطرفان، التنسيق المشترك وزيادة فرص التعاون مع مصر في مجال الطاقة وخطوط النقل.

كما التقى البدري بالمهندس محمد السيسي، ممثلا عن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة جابر الدسوقي.

يشار إلى أن جدول أعمال المؤتمر يشمل اختيار منصب المدير التنفيذي الجديد للمنظمة، حيث يتسابق على تولي مهمة المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور عمر البرادعي، من جمهورية مصر العربية، وثلاثة أعضاء آخرون من دولة كينيا.