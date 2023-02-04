القيب: عائلات بعينها مستفيدة من مبادرة الإسكان وعادل جمعة يقود منظومة فساد متكاملة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة المنتهية عمران القيب استمراره بمهامه في الوزارة، موضحاً بأن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة المنتهية عادل جمعة كان احد المحرضين ضده بمنعه من حضور الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء وذلك بعد دعوة جميع الوزراء للحضور باستثنائه.

القيب، وفي تصريحات لصحيفة “منارات”، قال: “جمعة يسعى لوضع خطة فاشلة من أجل تدبير إقالته عبر الكذب والتحريض، وأن هناك تخبط واضح في الصفحات المشبوهة الممولة من جمعة فتارة تقول بإنني كنت قد حضرت اجتماع مجلس الوزراء وتارة أخرى تتحدث عن رغبتي بالاستقالة والهدف من هذه الصفحات هي تأجيج الرأي العام ضدي حتى يتم عزلي وتلفيق تهم لي كما فعل جمعة مع وزير التربية والتعليم و وزير الصحة سابقا”.

وأكد القيب إن “جمعة يقود منظومة فساد متكاملة تنخر في الحكومة منذ مدة فهو الوزير الذي توجد عليه 4 قضايا فساد سابقة خلال عمله مع حكومة الوفاق الوطني حيث يجيد دائما فن تلفيق التهم وسرقة ميزانيات ضخمة من الحكومة منها اختلاس نصف ميزانية زيادة مرتبات شريحة المعيدين بقطاعي التعليم العالي والتقني وكذلك الاستيلاء على أموال ضخمة مخصصة لمبادرة دعم الزواج”.

وأضاف بقوله اعتقد اعتقاد جازم بأن “جمعة مستفيد من مبادرة الإسكان الشبابي حيث إن قوائم أسماء المستفيدين من القروض السكانية في مبادرة عبد الحميد الدبيبة، تضم أسماء عائلات بأكملها وبعضهم من ذوي واقارب عائلات عمداء البلديات والمسؤولين لماذا لم يندد جمعة بذلك ويطلب نقل صلاحيات الإسكان إليه كما فعل معي سابقا ونقل صلاحيات إصدار قرارات إيفاد خارجي إليه بحجة وجود أسماء عائلات في القرارات التي أصدرتها لأسر الشهداء والجرحى”.