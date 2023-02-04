وزير مالية الدبيبة: ندعو الشركات النفطية الأجنبية لسرعة استئناف انشطتها في ليبيا

أكد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالد المبروك دعم حكومة الدبيبة ومؤسساتها المالية للجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط الرامية لتطوير القطاع وزيادة معدلات الانتاج

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير بملتقى دعم قطاع النفط والغاز المنعقد بمدينة اسطنبول، وبحضور الشركاء الاجانب للمؤسسة الوطنية للنفط وكبرى الشركات النفطية.

ودعا وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الشركات النفطية للاسراع بالعودة لاستئناف انشطتها بدولة ليبيا والمساهمة الفعالة مع المؤسسة لانجاح خطتها الاستثمارية.