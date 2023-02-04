اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي: قوائم المستفيدين محالة من البلديات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2023

أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، أن قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة محالة من اللجان الفرعية بالبلديات ومعتمدة من رئيس اللجنة (عميد البلدية) وفق الأولوية.

وبينت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أنه لا علاقة للجنة العليا باختيار المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وأشارت منصة حكومتنا إلى أن بعض البلديات لم تنشر قوائمها بسبب عدم إحالتها من اللجان الفرعية إلى لجنة التدقيق والمطابقة والاعتماد بعد وستُنشر فور ورودها منها.

وكانت الحكومة أعلنت أن المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة تشمل 144 بلدية وبينت أن إجمالي عدد المسجلين في المنظومة 1,030 مليون شخص منهم 506,677 شخص تنطبق عليهم شروط المبادرة.

وتتضمن المرحلة الأولى منح قروض سكنية لـ 18 ألف شخص وتوزيع أراضي على 7 آلاف شخص.

ومن المقرر أن تستهف المرحلة الأولى من المبادرة الأسر المحتاجة بنسبة 75% فيما تستهدف الشباب بنسبة 25%.

وسيجري إرسال رسائل نصية إلى المستهدفين بالمرحلة الأولى لتسلم القروض أو الأراضي في المكان والموعد المحددين ويتولى مصرف الادخار والاستثمار العقاري عملية توزيع القروض في كل بلديات ليبيا.