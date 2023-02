بعد اعتراض عدة بلديات.. اللجنة العليا لـ”القروض” تنفي علاقتها باختيار المستفيدين

قالت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة إن القوائم المحالة من اللجان الفرعية بالبلديات مُعتمدة من رئيس اللجنة (عميد البلدية) وفق الأولوية، وأن لا علاقة للجنة العليا باختيار المستفيدين، وفق قولها.

وأوضحت اللجنة أن قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة منشورة عبر منصة الحكومة الرسمية ووزارة الشباب، وفق تنبيه نشرته “حكومتنا”.

وأفادت اللجنة بأن بعض البلديات لم تنشر قوائمها بسبب عدم إحالتها من اللجان الفرعية إلى لجنة التدقيق والمطابقة والاعتماد بعد، وستُنشر فور ورودها منها، وفق قولها.

يأتي هذا تزامنا مع إيقاف عدة بلديات إجراءات المستفيدين من القروض، ومطالبتها اللجنة العليا بتوضيح آلية التوزيع التي وصفتها بـ”غير العادلة”، بحسب وصفها.

المصدر: حكومتنا + ليبيا الأحرار

