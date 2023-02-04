ليبيا.. طقس بارد وانخفاض بدرجات الحرارة مع احتمالية سقوط أمطار

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم السبت، أن تتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، مع نشاط للرياح شمالية نشطة وباردة على مناطق شمال شرق ليبيا غدا.

وكشفت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، عن بقاء درجات الحرارة منخفضة نسبيا على أغلب المناطق وتترواح بين 13 و19 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق شمال شرق ليبيا غدا برياح شمالية نشطة وباردة، تتسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة على مناطق الجبل الأخضر، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم وغد مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، وظهور ضباب آخر الليل وصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات، السماء قليلة السحب تتكاثر ليلا على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار خفيفة، وتشمل يوم الغد أغلب المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، فالسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على حمادة مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

وفي السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.