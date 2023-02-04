باتيلي يلتقي بأعضاء من البرلمان ويشدد على ضرورة تلبية تطلعات 2.8 مليون ناخب

أخبار ليبيا 24

شدد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، في لقاء مع عدد من أعضاء مجلس النواب في طرابلس، اليوم السبت، على ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات 2.8 مليون ناخب، وانخراط مجلسي النواب الدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقال باتيلي، في تصريح عبر تويتر، إنه التقى اليوم في طرابلس بمجموعة من أعضاء مجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب، وذلك في إطار مشاوراته المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين.

وأضاف، أن الأعضاء أطلعوه على وجهات نظرهم بشأن الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، كما أنهم أعربوا عن بواعث قلقهم العميق بشأن استمرار الجمود السياسي وانعكاساته على أمن واستقرار ووحدة ليبيا.

التقيت اليوم في طرابلس بمجموعة من أعضاء مجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب، وذلك في إطار مشاوراتي المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين. وقي اللقاء، أطلعني عددمن الأعضاء على وجهات نظرهم بشأن الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام. pic.twitter.com/OaeHLMBjwA — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 4, 2023

وقال، كما أن الأعضاء أعربوا عن رغبتهم في توحيد المؤسسات الليبية كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي.

وأكد باتيلي، ترحيبه بما أبداه الأعضاء من التزام إزاء ليبيا وبإيجاد طريق للمضي قدماً نحو الحل.

وقال، “كما أعربتُ عن أملي في أن يستمروا في التصريح بقناعاتهم لما فيه صالح البلاد والشعب الليبي”.

وأضاف المبعوث الأممي، “كما شددت على ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت، وانخراط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن”.