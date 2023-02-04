الزني: لا علاقة لنا باختيار قوائم المستفيدين

أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة عبدالحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، أن قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة التي نشرتها وزارة الشباب بالحكومة المنتهية محالة من اللجان الفرعية بالبلديات ومُعتمدة من رئيس اللجنة (عميد البلدية) وفق الأولوية.

وأضافت اللجنة التي يرأسها فتح الله الزني، في بيان لها: ”لا علاقة للجنة العليا باختيار المستفيدين، وبعض البلديات لم تنشر قوائمها بسبب عدم إحالتها من اللجان الفرعية إلى لجنة التدقيق والمطابقة والاعتماد بعدُ، وحصتها محفوظة، وستُنشر فور ورودها منها”.