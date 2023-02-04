عميد الأبيار: كشوف قروض الدبيبة تثير الشكوك

أعلن عميد بلدية الأبيار “محمد ربيش” إيقاف كشف القروض الخاصة بالبلدية؛ لعدم انطباقها للشروط المطلوبة، وقال: “طالبنا وزيري الحكم المحلي والشباب بحكومة “الدبيبة” بتكليف لجنة محايدة تتولى القيام بأعمال الفرز.”

أضاف في تصريحات صحفية أنه على اللجنة إجراء زيارات ميدانية؛ لتحديد الفئات التي يجب أن تتحصل على منحة القروض السكنية، و توزيع القروض السكنية هو اختصاص أصيل لمصرف الادخار، الذي من شأنه أن يحدد الفئة الأكثر حاجة للقروض السكنية، بمشورة من هيئة الأوقاف العامة، وصندوق الزكاة، وفوجئنا أثناء توزيع القروض بأن هناك من لا ينطبق عليه الشروط الواردة مما أثار حالة من عدم الثقة لدى سكان البلدية.