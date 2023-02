الشح: المشري والدبيبه وعقيله مستعدين لفعل أي شيء للبقاء في السلطة وبغض النظر عن شعاراتهم

ليبيا – قال المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح إن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لم يطرح الوثيقه التي تم الاتفاق عليها، على البرلمان وخالد المشري كذلك لم يطرحها على مجلس الدولة بل قال إن الوثيقة لو طرحناها سيهاجمها الإعلام.

الشح اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد أن كل ما هو اليوم في الواجهة السياسية لا يريد انتخابات ولا يريد أن يخرج ويتعذر ويتحجج بما يفعله الآخر ويتفقوا عندما يكثر الضغط عليهم فقط وعندما يخف يفتعلون المشاكل ويتنافرون من جديد والأزمة تتكرر.

وأضاف: “اليوم البقاء في دائرة المؤسسات وأن المشري يفسد أو الدبيبه او عقيله كلهم افسدوا ومستعدين لفعل أي شيء للبقاء في السلطة بغض النظر عن شعاراتهم، الخيارات البديلة اليوم الماكنة تتحرك من جديد والعمل على إيجاد مخرج من الازمة دون تعطيل من الاطراف المستفيدة من البقاء، آخر المقترحات من الدول الكبرى كان للمبعوث بالتفاصيل التي يضمنها بخطته التي سيطرحها نهاية فبراير وكلها او مجملها تصب في خيارات انشاء اجسام فنية قانونية من خبراء دوليين وليبين وكذلك لجنة موازية استشارية من سياسيين ونخب وحتى اعضاء من المجلسين لكن بشكل لا يمكنهم من العرقلة”.

ورأى أن كل هذه الأفكار تصب حول كيفية كتابة اساس لاجراء الانتخابات وآليات ومقترحات لقوانين وجدول لإجراء الانتخابات وعملية مصاحبه لمراقبه صرف الاموال من كل هذه الاجسام حتى اجراء الانتخابات والتشاور في عملية الأشراف على انجازها وكيفية اصدار هذه الوثائق التي سيتم كتابتها بطريقة يمكن أن تحميها من الناحية القانونية.

وبيّن أن عملية الطرح عندما تطرح على أعضاء يجب أن يكون لكل عضو نسخة من الوثيقة يطلع عليها ليبدي رأيه ويناقش ومن ثم تطرح على التصويت لكن عندما لا يكون للأعضاء أي نسخه أمامهم وتقرأ عليهم بعض النصوص هذا أمر لا يجوز بحسب قوله.

واختتم بالقول: “من يقول أن لدى العسكريين شعبيه هذا تبرير لمرور المركب على الناس، يجب وضع أسس مقبولة على المستوى الدولي لنقتنع بها، فهل هناك دولة تحترم نفسها يقوم بها العسكري بحروب؟ فأنا شخصياً اعتبره مجرم”.

