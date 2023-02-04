المشير خليفة حفتر يلتقي رئيس الحكومة الليبية المكلفة

استقبل القائد العام للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، في مكتبه ببنغازي، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم السبت.

وكشفت الحكومة المكلفة، محور النقاش في الاجتماع، موضحة أنه دار حول الوضع السياسي الراهن والتواجد العسكري والمسلح على الأراضي الليبية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

والثلاثاء الماضي، بحث المشير حفتر مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت الوضع السياسي وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة، وكذلك الاتفاق على دعم جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي.