بلدية الشقيقة تطالب الحكومة المنتهية بوقف قائمة قروض الإسكان الشبابي

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وجه المجلس التسييري لبلدية الشقيقة كتابا لوزير الحكم المحلي بالحكومة المنتهية الولاية ولرئيس اللجنة العليا لمبادرة الاسكان الشبابي والأسر المحتاجة بضرورة إيقاف الكشوفات التي تتعلق بلبلدية الى حين التوافق على الاسماء المستحقة والتي يمكن لها الاستفادة من المبادرة

وقرر المجلس التسييري إعادة النظر وتشكيل لجنة لإعادة فرز الملفات التي تتعلق بالسكان الشبابي والاسر المحاتجة وفق الأولوي للاسر المحتاجة على أن تنهي اللجنة عملها في غضون ثلاثة أيام

وأشار المجلس الى تكليف اللجنة المشكلة من المجلس التسييري لبلدية الشقيقة وبعض أعيان وشباب منطقة الشقيقة استجابة لنداء المواطنين