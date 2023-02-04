حفتر وباشاغا يبحثان الوضع السياسي الراهن والتواجد العسكري الأجنبي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، مع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، اليوم السبت، الوضع السياسي الراهن والتواجد العسكري الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبية.

كما بحث الجانبان، بحسب الحكومة، مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود.

وجرى اللقاء، في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي، في حضور وزير الخارجية والتعاون الدولي، حافظ قدور، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد فرحات، ومدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي.