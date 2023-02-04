المبعوث الأممي: على النواب والدولة الانخراط بشكل إيجابي لإجراء الانتخابات

التقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بمجموعة من أعضاء مجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب، في إطار المشاورات المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين. وقي اللقاء للاطلاع على وجهات النظر بشأن الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وأشار باتيلي في تغريدة له عبر حسابه بـ “تويتر”، على حالت القلق لدى النواب بشأن استمرار الجمود السياسي وانعكاساته على أمن واستقرار ووحدة ليبيا، مؤكدا على رغبتهم في توحيد المؤسسات الليبية كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي.

ورحب باتيلي بما ابداه النواب من التزام إزاء ليبيا وبإيجاد طريق للمضي قدماً نحو الحل، مشددا على ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت، وانخراط مجلس النواب ومجلس الدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.