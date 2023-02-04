باثيلي يجدد المطالبة بتلبية تطلعات الناخبين الليبيين

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التقى، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باثيلي، اليوم السبت، مع عدد من أعضاء مجلس النواب في طرابلس.

وقال باثيلي، إنه أكد على ضرورة تلبية جميع القادة في ليبيا لتطلعات 2.8 مليون ناخب، وانخراط مجلسي النواب الدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأوضح باثيلي، أن اللقاء بمجموعة من أعضاء مجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب، جاء في إطار مشاوراته المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين.

وقال، إن أعضاء البرلمان أطلعوه على وجهات نظرهم بشأن الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، كما أعربوا عن بواعث قلقهم العميق بشأن استمرار الجمود السياسي وانعكاساته على أمن واستقرار ووحدة ليبيا.

وأضاف، عبر تويتر، أن الأعضاء أعربوا عن رغبتهم في توحيد المؤسسات الليبية كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي، مشيرًا إلى أن عبّر عن ترحيبه بما أبداه الأعضاء من التزام إزاء ليبيا وبإيجاد طريق للمضي قدماً نحو الحل.

وقال، “أعربتُ عن أملي في أن يستمروا في التصريح بقناعاتهم لما فيه صالح البلاد والشعب الليبي”.

وأضاف باثيلي، “كما شددت على ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت، وانخراط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن”.