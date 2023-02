العرفي: النوايا غير صادقة بتوحيد المناصب السيادية والمسار الدستوري والمضي فيه

ليبيا – اعتقد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن ما سيتم مناقشته خلال الجلسة القادمة هو المناصب السيادية وخاصة بعد أن استأنفت لجنة مجلس الدولة عملها، مشيراً إلى أنه خرجت قوائم وتم فرز جزء من الملفات وتحديد مناصب بعينها وهذا ولد الشكوك.

العرفي قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن الهدف الأساسي كان ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمصرف المركزي وكان يفترض أن تحال القوائم والملفات التي يراد انتخاب أحد هذه الملفات لشغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وللآن لم يتم فرز المنصب وهيئة الرقابة الإدارية لم يتم فرز الملفات الخاصة بهذا المنصب وديوان المحاسبة كذلك فخالد شكشك لا زال يمارس عمله ومهامه.

وتابع: “المناصب السيادية المهمة التي يجب تغييرها وسمعنا انهم تحدثوا عن تواصل هيئة الرقابة مع طرابلس أو غيرها واعتقد هيئة الرقابة لا زالت قائمة وموجودة وتتبع الحكومة الشرعية التي انبثقت عن مجلس النواب، وهي حكومة باشاآغا وليس لدينا علم بما يتحدث عنه خالد شكشك وبالتالي اعتقد أن النوايا غير صادقة بتوحيد المناصب السيادية والمسار الدستوري والمضي فيه”.

وأشار إلى أن الاعلان كان على أساس ألا تبدأ سنة 2023 الا وكل المناصب السيادية يتم تسمية شاغريها أو انتخابهم وهذا جزء كبير من توحيد المؤسسات ولا ينسى المسار الأمني وتوحيد المؤسسة العسكرية وقبل التوحيد، معتقداً أنه يجب التوافق على إخراج كل القوات الاجنبية من أي جنسيات كانت وتهيئة الارضية المناسبة للسير في مسار القاعدة الدستورية وإنتاجها ليكون الصندوق هو الفيصل وينتج رئيس وبرلمان جديد.

واعتبر أن ما يجري هو تمطيط للازمة والدبيبه لا زال يبني مشاريعه وخططه لسنة 2027 ويدافع عن كل الاتفاقيات التي وقعها ويراها تخدم الاقتصاد الليبي وهي تضر به.

