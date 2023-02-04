وزارة الخارجية العراقية: نتابع باهتمام مصير “فتاة” اختطفت في العاصمة الليبية

قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، إنها تتابع مصير فتاة عراقية اختطفت في ليبيا قبل عدة أيام.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، إن الوزارة تتابع باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصير فتاة عراقية اختطفت في طرابلس يوم الأربعاء الماضي.

وقالت تقارير ليبية إن جهة مسلحة خطفت الممثلة والناشطة العراقية، داليا فرهود، من منزلها في ليبيا، في مدينة جنزور الليبية، ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها.

وقالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إن عملية الاختطاف جاءت عقب تسجيل فرهود عدة صور وفيديوهات للإعلامية الليبية، غالية بوزعكوك، في حفل بدون وشاح (حجاب).

وهاجمت غالية بوزعكوك، الممثلة داليا فرهود، في 2021، على خلفية حديث صانعة المحتوى العراقية عن تعرضها للعنصرية والتنمر خلال تواجدها في ليبيا.