بعد فشله ببسط الأمن.. الطرابلسي يوهم باتيلي بخطته الأمنية

الوطن / رصد

ناقش وزير الداخلية المكلف في الحكومة المنتهية “عماد مصطفى الطرابلسي” مع المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” والوفد المرافق له عددا من المواضيع المتعلقة بدور وزارة الداخلية الفعال في أعمال لجنة 5+5 ، بالإضافة إلى مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية.

واستعرض الطرابلسي خطة عمل الوزارة لدعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها وخطة الوزارة في اطلاق المرحلة الثانية لدعم مديريات أمن طوق العاصمة خلال الأيام القليلة القادمة

اضافة الى دعم جهاز حراسة المرافق التعليمية ، واستعدادات الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى البلدي والوطني لإرساء دعائم الأمن على مستوى ليبيا.

ومن جانبه أشاد المبعوث الأممي لدى ليبيا بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية وما نتج عنه من أثر ايجابي على الحالة الأمنية؛ مثنياً على أهمية هذا الاجتماع، ومؤكداً على الشراكة الفاعلة بين فريقي البعثة والوزارة وباقي المنظمات الدولية التابعة للبعثة.