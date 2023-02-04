على خلفية مقتل رجل أمن.. مجلس حكماء طبرق يؤكد دعمه للأجهزة الأمنية ضد مهربي الهجرة وتجار المخدرات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مجلس حكماء طبرق على دعمه المطلق للأجهزة الأمنية في محاربة مهربي الهجرة وتجار المخدرات، على خلفية حادثة مقتل رجل أمن أثناء عملية مداهمة بمنطقة الشعبة جنوب طبرق من قبل أجهزة أمنية من خارج المنطقة.

وأصدر المجلس، في ختام اجتماع عقد اليوم السبت بمديرية أمن طبرق بحضور عميد البلدية فرج بوالخطابية ومدير أمن طبرق العميد سامي إدريس نصر، بيانا ترحم فيه على روح رجل الأمن الذي فقد حياته أثناء عملية المداهمة واعتباره “شهيد واجب” كونه يطبق في التعليمات الأمنية الموكلة له، ويتمنون الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد المجلس، على أن الجميع يقفون ضد عصابات التهريب بمختلف أشكالها وينبذون من يقوم بهذه الأفعال على أن توكل مهمة القبض على هؤلاء المهربين وتجار الحشيش، لأفراد الأمن من طبرق بمختلف أجهزتهم وتطلق يد السلطة لتطبيق القانون بالمنطقة.

واستنكر المجلس التصرفات التي قام بها المهربين ضد رجال الأمن أثناء الحملة السابقة.

وطالب المجلس وزارة الداخلية بدعم مديرية أمن طبرق مادياً ومعنوياً والتنسيق معها في كافة الإجراءات، التي من شأنها فرض الأمن خاصة مع مدير الأمن العميد سامي إدريس نصر.

وقال المجلس، إن على وزارة الداخلية التقيد التام بتنفيذ القانون وعبر ساحات القضاء، مشيرًا إلى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته والمتهم مذنب حتى تثبت براءته.

وأكد المجلس، على أن إحالة المقبوض عليهم في المنطقة إلى النائب العام وكافة المقبوضات، لا يتم مصادرتها إلا عبر القضاء.