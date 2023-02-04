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الحكومة الليبية: القائد العام بحث مع باشاغا الوضع السياسي الراهن

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

التقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ، اليوم السبت 4 فبراير 2023 ، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر ، بمكتبه بمقرّ القيادة العامة بمدينة بنغازي ،وحضر اللقاءوزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور حافظ قدور ، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء السيد محمد فرحات ، و مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي .

وبحسب بيان حكومة باشاغا، ناقش الاجتماع الوضع السياسي الراهن والتواجد العسكري الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبية ، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود .

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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