مالية الدبيبة تدعو من تركيا الشركات النفطية للاسراع بالعودة لاستئناف انشطتها في ليبيا

ليبيا – أكد وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال خالد المبروك على دعم الحكومة ومؤسساتها المالية للجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط الرامية لتطوير القطاع وزيادة معدلات الانتاج.

جاء ذلك وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة خلال الكلمة التي ألقاها بملتقى دعم قطاع النفط والغاز المنعقد بمدينة اسطنبول بتاريخ 2023/2/3 وبحضور الشركاء الاجانب للمؤسسة وكبرى الشركات النفطية.

ودعا المبروك الشركات النفطية للاسراع بالعودة لاستئناف انشطتها في ليبيا والمساهمة الفعالة مع المؤسسة لانجاح خطتها الاستثمارية.

