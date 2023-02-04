باتيلي: يجب انخراط مجلسي النواب والدولة الاستشاري في مباحثات بناءة للوصول للانتخابات الليبية

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، اليوم في طرابلس بمجموعة من أعضاء مجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب.

وجاء اللقاء في إطار مشاورات باتيلي المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين، حيث اطلع على وجهات نظر النواب بشأن الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وقال باتيلي، عبر تويتر: “عبرتُ عن ترحيبي بما أبدوه من التزام إزاء ليبيا وبإيجاد طريق للمضي قدماً نحو الحل، كما أعربتُ عن أملي في أن يستمروا في التصريح بقناعاتهم لما فيه صالح البلاد والشعب الليبي”.

وأكد المبعوث الأممي، ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت، وانخراط مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأعرب العديد من الأعضاء عن بواعث قلقهم العميق بشأن استمرار الجمود السياسي وانعكاساته على أمن واستقرار ووحدة ليبيا.

كما أعربوا عن رغبتهم في توحيد المؤسسات الليبية كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي.