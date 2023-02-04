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بلدية غريان تطالب اللجنة الرئيسية لمبادرة الإسكان بتحقيق المصداقية بتوزيع القروض

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/ رصد

اكدت بلدية غريان على عدم وضوح آلية عمل اللجنة الرئيسية لمبادرة الإسكان الشبابي حتى بعد تغييرها ونقلها خارج وزارة الحكم المحلي في الحكومة المنتهية  التي كان عملنا عبرها

واشارت البلدية الى عدم ابلاغنا من قبل اللجنة بكيفية توزيع القروض على البلديات وحصة كل بلدية وتوقيتها أو أي معلومة أخرى تفيد المتقدمين بطلب القروض باستثناء الدعوة لحضور حفل الاعلان بصيغة العمداء المتواجدين في طرابلس ،

وطالبت البلدية المسؤولين في المبادرة بطلب التوضيح من مبدأ المصداقية والشفافية المطلوبة للسادة المواطنين في البلدية.

 

الوسوم

#بلدية غريان تحقيق الشفافية والمصداقية ليبيا مبادرة الإسكان الشبابي وزارة الحكم المحلي في الحكومة منتهية الولاية

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الوطن الليبية

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