محارب يروي لـ«أخبار ليبيا 24» كيف قطع الجيش الوطني شريان الإرهاب في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خـاص

طوال فترة عملية الكرامة، تحدّت عناصر الجيش الوطني مختلف الجماعات الإرهابية التي استوطنت وطننا، وقارعت مظاهر الموت والظلم التي سعت التنظيمات الإرهابية نشرها.. قصتنا اليوم تدور أحداثها حول أحد المحاربين الذين انظموا إلى صفوف الجيش الوطني والتحقوا بعدة كتائب، وشاركوا في مختلف المعارك ضد التنظيمات الإرهابية. وللدخول في تفاصيل الحكاية.. يبدأ المحارب التعريف بنفسه قائلاً :

أنا أحمد مفتاح حمزة عبد الكريمة الحوتي، من منطقة أم الرزم في درنة.

شاركت في معركة الكرامة عبر ثلاث مراحل، وعدة كتائب..من ضمنها سرية علي الهواري رحمه الله والكتيبة الأولى صاعقة، والسرية 71 مقاتلة، والتي كان آمرها ونيس بوخمادة وآمر المجموعة علي الدرناوي رحمهما الله.

في مطلع حديثه، بدأ أحمد بسرد بطولات الشهيد البطل علي الدرناوي، الذي انفجر به لغم أرضي أودى بحياته، قائلاً: لقد كان علي مثالاً حيًا للقائد الشجاع، تحلى بالعزيمة والصبر والثبات في المحاور، لم يدخر مالاً ولا جهدًا في سبيل الوطن.

يواصل.. عملتُ معه لمدة أربع سنوات، وأكاد أجزم أن علي لم يتذوق طعم النوم ولا الراحة، فعندما لم يكن هنالك حروب قائمة كان يوجه تعليماته بضرورة تشديد الحراسة وإقامة حملات تفتيشية هدفها فرض الأمن والسيطرة على الأوضاع، بالإضافة إلى ضبط السارقين الذين كانوا ينتهزون تدهور الأوضاع آنذاك لسرقة المنازل الخالية من ذويهم، بسبب نزوحهم من مناطق الحرب إلى المناطق الأخرى.

وأضاف.. يمكنك القول إننا كنا نقاتل الإرهاب، ونردع سارقي الأموال في آنٍ واحد!

كما أود التوجه بالشكر إلى كل أهالي منطقة عين مارة، التي مكثنا فيها قرابة أحد عشر شهرًا وعشرة أيام.. حيثُ ساندنا أهالي المنطقة و وقفوا إلى جانبنا في حربنا على الإرهاب وفتحوا لنا بيوتهم وقدموا أولادهم وأموالهم في سبيل ذلك، ولك يتهونوا مع العدو ولم يتخلوا عنّا.

ومن بعد استقرارنا في منطقة عين مارة فترةً من الزمن، انتقلنا إلى محور الصابري في عام 2015، وهناك خضنا معارك ضارية ضد العدو الإرهابي الذي اتخذ من بيوت الأهالي مخبئًا لهم.

وفي التاسع عشر من شهر فبراير من ذات العام، وجه لنا اللواء آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة، تعليماته بضرورة التقدم لتحرير منطقة الصابري.. وبالفعل لبينا النداء ونفذنا التعليمات، وتمكنا من دحر العدو والقضاء عليه، وذلك بمساندة عدة كتائب من ضمنها، الكتيبة 23 مقاتلة، كتيبة أبو بكر الفسي، وكتيبة البركان، وكتيبة سالم عفاريت وعدد من المجموعات المساندة الأخرى، حيثُ نجحنا في استعادة السيطرة على منطقتي سوق الحوت و الصابري شمال مدينة بنغازي، وحققنا النصر المؤزّر وحررنا منطقة الصابري في الثالث والعشرين من شهر فبراير.

يُضيف.. تحرير محوري الصابري وسوق الحوت جلب الفرحة العارمة إلى صدورنا وبالأخص الشهيد علي الدرناوي رحمهُ الله.

ولكن قبل أن تتم عملية التحرير بيوم، أُصيب الشهيد علي برصاصة غادرة من العناصر الإرهابية، تبعدُ عن قلبه بضعة سانتيمترات، ودخل على إثرها المستشفى، ولكنه وبعد مرور أيام قليلة على نجاته من الإصابة، قرر أن يخرج من المستشفى حتى يواكب الأحداث الحاصلة ويساند قواته.

وخلال الاشتباكات الدائرة في محور أبوعطني، والتي أُصيب فيها الشهيد علي، سقط عدد من الحرجى والقتلى في صفوف الجيش الوطني.

وبعد تحرير المحاور المذكورة، أمرنا اللواء الشهيد رحمة الله عليه ونيس بوخمادة بالتوجه إلى محور أبوبكر يونس، أذكر حينها أن مجموعتنا كانت تتكون من أحد عشر شخصًا، تعرض تسعة أشخاص منا لإصابات بليغة وتبقى منا شخصان فقط!

وكان من بين التسعة أشخاص، الشهيد علي الدرناوي رحمه الله، ومراد الهواري وعبدالسلام الماجوري وفرج صقر، وغيرهم..

كان هذا الجزء الأول من قصة المُحارب أحمد الحوتي، والتي سرد لنا فيها بداية التحاقه بقوات الجيش الوطني، ومشاركته في عدد من المحاور في المنطقة الشرقية وبنغازي وماجاورها.. ولمعرفة تفاصيل القصة، تابعونا في الأجزاء القادمة من قصص الإرهاب في ليبيا.