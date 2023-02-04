لنقي: تصويت مجلس الدولة على شاغلي المناصب السيادية خطوة جادة

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحمد لنقي، أن تصويت مجلس الدولة على شاغلي المناصب السيادية، خطوة جادة ومهمة لحلحلة الجمود السياسي

وقال لنقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” جلسة مجلس الدولة يوم الإثنين القادم، للتصويت على شاغلي المناصب السيادية المعني باختيارهم مجلس الدولة، خطوة جادة ومهمة لحلحلة الجمود السياسي”.

وأكد أن عملية التصويت خطوة للانطلاق إلى توحيد السلطة التنفيذية وإقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة”.

وشدد أحمد لنقي، على أن التسويف ليس في صالح البلاد”.