الدبيبة يتفقد المشاريع المقامة في مصراتة

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اجتمع، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، مع عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، رفقة وزير التخطيط المُكلف محمد الزيداني ووكيل وزارة الصناعة، مصطفى السمو، وأعضاء المجلس البلدي، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية بالبلدية.

وقالت الحكومة، إن الاجتماع تناول جملة من مشاريع عودة الحياة الجارية ببلدية مصراتة، ومتابعة نسب إنجازها، إضافة إلى عدد من الملفات التي تتعلق بالمرافق الحيوية للبلدية.

وأضافت، أن الدبيبة أكد على ضرورة وضع خطة متكاملة تعكس الشكل الحضاري للمدينة.

وذكرت الحكومة، أن الزيارة شهدت جولة في شوارع البلدية، تفقد خلالها الدبيبة عدة مشاريع للوقوف على نسب إنجازها منها، السوق المُغلق، والفندق السياحي، وميدان النصر، وسوق اللفة، والحديقة المركزية.