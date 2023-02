ليبيا – أكد المحلل السياسي محمد الرعيش أنه لا يمكن تجاهل ثقل القبيلة في ليبيا، مشيراً إلى قدرتها على فرض قوتها ونفوذها لتجميع كل الليبيين ولعب دور في المصالحة بين المدن.

الرعيش أشار في تصريح لموقع “العربية.نت” إلى أن الرهان عليها في إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية الحالية أو تحقيق الأمن والاستقرار هو “رهان خاسر”.

وأضاف “خاصة بعد نجاح القوى السياسية في إقحامها في الصراع السياسي وحتى العسكري وتوظيفها واستعمالها في عمليات الضغط والابتزاز من أجل تحقيق مصالح في السلطة وكسب مزايا قبلية، مثل ملّف الإغلاقات المتكررة لحقول النفط”.

يذكر أن ليبيا تعيش منذ العام 2011 حالة

Shares

The post محلل سياسي: لا يمكن تجاهل ثقل القبيلة في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية