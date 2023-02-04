ليبيا.. حكومة الوحدة تتنصل من مسؤوليتها عن قوائم مبادرة الإسكان الشبابي

برّأت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة نفسها من المسؤولية عن اختيار قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة.

وحسبما جاء في بيان نشرته المنصات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم السبت، قالت اللجنة إنه بالنظر إلى القوائم التي نُشرت عبر منصة حكومتنا ووزارة الشباب، فإنها مُحالة من اللجان الفرعية بالبلديات مُعتمدة من رئيس اللجنة (عميد البلدية) وفق الأولوية، ولا علاقة للجنة العليا باختيار المستفيدين.

وأضاف البيان أن بعض البلديات لم تنشر قوائمها بسبب عدم إحالتها من اللجان الفرعية إلى لجنة التدقيق والمطابقة والاعتماد بعد، موضحة أن تلك القوائم ستُنشر فور ورودها من البلديات.

واليوم، قررت اللجنة تشكيل لجنة مختصة بتسلم شكاوى المواطنين من عملية الإقراض، فيما طالبت 5 مجالس بلدية بوقف القوائم المنشورة الخميس الماضي، وذلك في رسائل إلى دبيبة، ووزير الحكم المحلي ورئيس اللجنة العليا.