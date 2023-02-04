لتحويل الرأي العام ومحاولة احتواء الشارع.. حكومة الدبيبة تُحول أنظار الليبيين لمنحة الزوجة

الوطن| رصد

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المنتهية مواصلة إصدار وشحن بطاقة إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.

ورغم تأخرها عادة في إيصال المنح للمستحقات من المواطنات الليبيات، أوضحت الوزارة وفي سابقة لها أنه تم شحن البطاقات الخاصة بالسنة 2022 كاملة، بما في ذلك للمتأخرات في عملية التسجيل، داعية المواطنات ممن لم يقمن بالتسجيل بالمبادرة سريعاً، ليتم إصدار وشحن البطاقات لمستحقاتها فوراً.

يشار إلى أن الحكومة المنتهية تشهد انتقادات لاذعة من الشارع الليبي منذ يومين، على خلفية تنصل اللجنة المسؤولة عن مبادرات القروض الإسكانية من مسؤوليتها حول اختيار قوائم المستفيدين.