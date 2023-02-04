داخلية الوحدة والأوقاف تطلقان حملة للتفتيش عن السحر بالأماكن المهجورة على البحر

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قالت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، اليوم السبت، إنها أطلقت بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية “حملة حصين”، لتفتيش وتمشيط الأماكن المهجورة، على ضفاف البحر والمنارات البحرية، من أعمال السحر والشعوذة.

وأضافت الوزارة، أن الحملة انطلقت بإشراف مباشر من مدير الإدارة العامة لأمن السواحل وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد، لتسهيل عمل أعضاء لجنة “حصين” لمكافحة السحر والشعوذة، بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وتقديم كافة الدعم لها.

وذكرت الوزارة، أن ذلك جاء ذلك عقب اللقاءات التي أجريت بين مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، لواء البشير بالنور سليمان، ولجنة “حصين” لمكافحة السحر والشعوذة لوضع الترتيبات لبدء الحملة.