الزنتوتي: فرنسا في وضع حرج بعد دخول إيطاليا في اتفاقية الغاز مع ليبيا

اعتبر عبدالمجيد الزنتوتي، عضو المؤتمر الوطني السابق، أن توقيع إيطاليا اتفاقية الغاز مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وضعت فرنسا في وضع حرج.

وقال الزنتوتي، عبر حسابه على “تويتر” إن فرنسا في وضع حرج بعد دخول إيطاليا في اتفاقية الغاز مع ليبيا وقد تدخل إيطاليا في اتفاقيات أخرى بمجال الغاز والنفط”.

وأضاف:” أن الخلاف طال بالسنوات السابقة بين فرنسا وايطاليا حول مصالحهم في ليبيا، لكن إيطاليا قفزت للاستفادة من ليبيا، وفرنسا هذه الأيام تحاول القفز أيضا لمصالحها قبل فوات الأوان”.

وفي تغريدة أخرى، اشترط الزنتوتي، عودة سعر الصرف إلى مستواه السابق 1.30 دينار أو يتم تخفيضه تدريجياً، لتحسن مستوى معيشة المواطن الليبي وتتحسن حركة الاقتصاد، لترجع الحياة المعيشية والاقتصادية للمواطنين والبلاد رغم وجود دخل كافي من البترول والغاز ومن الأموال الاحتياطية بالبنك المركزي يجب اتخاذ هذه الخطوة سريعا”.

وفي تغريدة ثالثة، أكد الزنتوتي، أن زيادة اتفاقيات النفط والغاز والتوسع بهذا المجال سيخلق مواطن شغل جديدة للمواطنين، وتستفيد مجالات اقتصادية متعددة بالبلاد وسيزيد من الدخل القومي للبدء في إنشاء مشروعات البنية التحية ومشروعات الإسكان وغيرها”، على حد زعمه.

وتابع:” نحن نشجع كل خطوات التوسع في مجال الطاقة لاستفادة البلاد والعباد من ثروات بلادهم” على حد تعبيره.