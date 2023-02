أوحيدة: لا يمكن التعويل على القبائل في قيادة أو تبنّي أيّ حل وطني لأزمة ليبيا

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أنه لا يمكن التعويل على القبائل في قيادة أو تبنّي أيّ حل وطني لأزمة ليبيا.

اوحيدة أرجع ذلك في في تصريح لموقع “العربية.نت” لتداخل الأطراف المسبّبة للأزمة بين القوى الأجنبية والداخلية التي ترتبط بعلاقات مع أطرف مسلّحة على الأرض وأخرى سياسية في السلطة، وهو ما يحول دون الوصول إلى تفاهمات ليبية – ليبية.

وأشار إلى أن القبائل الليبية في الشرق والوسط والجنوب الليبي هي تكتلات اجتماعية تؤثر سلباً وإيجاباً في الواقع الليبي بالتنسيق مع قوى النفوذ السياسي والعسكري الموالية لها، مثل إغلاق حقول النفط أو إصدار البيانات المساندة لطرف سياسي أو مؤسسة ما على حساب الآخر.

