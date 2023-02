قال المدير العام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، إن ليبيا لن تحتمل قدوم مرض خطير إليها، مثل فيروس الإيبولا، وفق قوله.

وأضاف السائح أن خطر مرض الإيبولا يفوق وباء كورونا بشكل كبير، داعيا إلى أخذ الاحتياطات أمام الرحلات الدبلوماسية القادمة من البلدان التي ينتشر بها المرض، مثل أوغندا، طبق قوله.

هذا، ودعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرق الرصد والاستجابة، ومراكز المركز لدى المستشفيات والمراكز الصحية إلى اتخاذ إجراءات الوقاية لمنع تفشي المرض.

المصدر: المركز الوطني لمكافحة الأمراض

The post محذرا من انتشاره.. مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلق بشأن فيروس الإيبولا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار