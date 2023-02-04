دبيبة: مشروعات عودة الحياة ستعكس الشكل الحضاري في مصراتة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد دبيبة، اجتماعاً، حضره وزير التخطيط المُكلف محمد الزيداني ووكيل وزارة الصناعة مصطفى السمو، وعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري وأعضاء المجلس البلدي، ومسؤولي القطاعات الحكومية بالبلدية.

وبحث دبيبة، في جولته جملة من مشاريع عودة الحياة الجارية ببلدية مصراتة، ومتابعة نسب إنجازها إضافة إلى عدد من الملفات التي تتعلق بالمرافق الحيوية للبلدية.

وأشار رئيس حكومة الوحدة، إلى ضرورة وضع خطة متكاملة تعكس الشكل الحضاري للمدينة.

وشملت الزيارة جولة في شوارع البلدية، تفقد خلالها رئيس الحكومة عدة مشاريع للوقوف على نسب إنجازها منها (السوق المُغلق، والفندق السياحي، وميدان النصر، وسوق اللفة، والحديقة المركزية).