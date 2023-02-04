الخارجية الأمريكية: مهتمون بالتعاون النفطي والاقتصادي مع ليبيا

الوطن|رصد

أوضح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرغ، اهتمام الوزارة بالتعاون الاقتصادي والنفطي مع ليبيا، مشيرًا إلى مطالبتها بآلية لإدارة عوائد النفط.

وأشار وربيرغ إلى أن الأولوية الآن هي تحقيق التطلعات الليبية ليكون هنالك إدارة شفافة لعائدات النفط، مؤكدًا أنه يجب أن تتضمن الآلية اتفاقًا على النفقات التي تكتسب أولوية تدابير الشفافية وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة.

وأكد المتحدث الاقليمي أستعداد الولايات المتحدة الأمريكية تقديم المساعدة الفنية إذا كان هناك طلب من الأطراف الليبية للمساعدة في إنشاء آلية من هذا النوع.