الجلاء ببنغازي يستقبل ثلاثة شبان أحدهم حالته حرجة نتيجة شرب خمرة يعتقد أنها مسمومة

أخبار ليبيا 24

استقبل، مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، ثلاثة شبان أحدهم كانت حالته حرجة نتيجة شربهم لخمور محلية الصنع، يرجح بأن تكون مسمومة.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن الشبان الثلاثة من بلدة الأبيار (65 كم شرقي بنغازي)، وإن أحدهم كان على جهاز التنفس الصناعي، وتعتبر حالته مستقرة الآن بعد تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وهذه الواقعة هي الثانية من نوعها خلال أشهر، حيث توفي ثلاثة شباب وأصيب رابع بالعمى وخامس بالفشل الكلوي بعد شربهم للخمور المسمومة في بنغازي، كما سجلت العاصمة طرابلس حادثة مماثلة لعشرات الوفيات والإصابات.