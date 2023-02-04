القيب: عادل جمعة يحرض ضدي لإقالتي.. وعائلات بعينها مستفيدة من مبادرة الإسكان

في حديث خاص لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عمران القيب ” مع صحيفة منارات أكد فيه خلاله استمراره بمهامه في الوزارة وأوضح بإن وزير الدولة لشؤون الرئيس ” عادل جمعة ” كان احد المحرضين ضده بمنعه من حضور الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء وذلك بعد دعوة جميع الوزراء للحضور بإستثناءه، وأضاف بإن جمعة يسعى لوضع خطة فاشلة من أجل تدبير إقالته عبر الكذب والتحريض .

وأوضح بإن هناك تخبط واضح في الصفحات المشبوهة الممولة من وزير الدولة فتارة تقول بإنني كنت قد حضرت اجتماع مجلس الوزراء وتارة اخرى تتحدث عن رغبتي بالإستقالة والهدف من هذه الصفحات هي تأجيج الرأي العام ضدي حتى يتم عزلي وتلفيق تهم لي كما فعل جمعة مع وزير التربية والتعليم و وزير الصحة سابقا .

وأكد القيب إن وزير الدولة لشؤون الرئيس يقود منظومة فساد متكاملة تنخر في الحكومة منذ مدة فهو الوزير الذي توجد عليه 4 قضايا فساد سابقة خلال عمله مع حكومة الوفاق الوطني حيث يجيد دائما فن تلفيق التهم وسرقة ميزانيات ضخمة من الحكومة منها اختلاس نصف ميزانية زيادة مرتبات شريحة المعيدين بقطاعي التعليم العالي والتقني وكذلك الاستيلاء على أموال صخمة مخصصة لمبادرة دعم الزواج .

وأضاف بقوله اعتقد اعتقاد جازم بإن وزير الدولة لشؤون الرئيس “عادل جمعة ” مستفيد من مبادرة الإسكان الشبابي حيث إن قوائم اسماء المستفيدين من القروض السكانية في مبادرة رئيس الحكومة تضم اسماء عائلات بأكملها وبعضهم من ذوي واقارب عائلات عمداء البلديات والمسؤولين لماذا لم يندد ” جمعة ” بذلك ويطلب نقل صلاحيات الإسكان إليه كما فعل معي سابقا ونقل صلاحيات إصدار قرارات إيفاد خارجي إليه بحجة وجود اسماء عائلات في القرارات التي أصدرتها لأسر الشهداء والجرحى .