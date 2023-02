شؤون المرور والتراخيص بطرابلس: نعمل على توفير رادارات لرصد مخالفة القيادة بسرعة عالية

ليبيا – قال رئيس مكتب شؤون المرور والتراخيص بطرابلس عبد العالي وادي إن مكتب شؤون المرور والتراخيص يعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية على توفير رادارات لرصد مخالفة القيادة بسرعة عالية.

وادي أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أنه سيتم العمل بنظام الرادار في الطرق السريعة مثل طريق الشط والطريق السريع؛ للتقليل من الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة الفائقة.

وأكد أنه يتم ضبط ما يقارب من 300 سيارة مخالفة يوميا؛ ضمن الحملة التي أطلقها مكتب المرور والتراخيص بطرابلس.

ولفت إلى أن المخالفات تتضمن عدم وجود لوحات معدنية؛ وعدم وجود تراخيص؛ واستخدام الزجاج الملوّن واختراق الإشارة الضوئية الحمراء.

ونوّه أنه يتم حجز السيارات المخالفة إلى حين استكمال إجراءاتها القانونية من قبل صاحبها.

