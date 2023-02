قالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية إن المشاركة المبدئية في انتخابات المجلس البلدي بمدينة غريان بلغت 66%، وفق قولها.

وأوضح مستشار اللجنة، باسم المودي في مؤتمر صحفي، أن العملية الانتخابية بالمدينة جرت بشكل إيجابي دون تسجيل أي خروقات أمنيّة وفق تقارير الجهات المختصة.

وكان 8879 ناخبا قد سجلوا في انتخابات بلدية غريان، للتصويت لصالح 13 قائمة مترشحة في الانتخابات البلدية.

هذا وحددت اللجنة المركزية السبت المقبل موعدا لانتخابات بلدي العربان، فيما حددت الـ25 من الشهر الجاري موعدا لانتخابات بلديات تينيناي وبني وليد والمردوم.

المصدر: اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية

The post بنسبة تفوق ثلثي الناخبين.. مشاركة “إيجابية” في انتخابات بلدية غريان appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار