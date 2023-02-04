المبعوث الأممي يستعرض خطة وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات الليبية

استعرض وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، اليوم السبت، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، استعدادات تأمين وحماية الانتخابات على المستوى البلدي والوطني.

وتناول الاجتماع الذي حضره مدير مكتب الوزير ورئيس قسم الشؤون السرية ومستشار الوزير، دور الوزارة في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، إضافة إلى ملفات الهجرة غير الشرعية، وحماية وحراسة الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، عرض الطرابلسي على باتيلي خطة عمل الوزارة لدعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها.

ولفت إلى شروع وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة في إطلاق المرحلة الثانية لدعم مديريات أمن طوق العاصمة، وكذلك دعم جهاز حراسة المرافق التعليمية.

وبحسب البيان، أشاد المبعوث الأممي بجهود وزارة الداخلية وما نتج عنها من أثر إيجابي على الحالة الأمنية، مؤكداً الشراكة الفاعلة بين فريقي البعثة والوزارة وباقي المنظمات الدولية التابعة للبعثة.