بن سالم: داليا فرهود محتجزة عند الردع لهذا السبب

نفى، الناطق باسم ما يسمى “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، أحمد بن سالم، ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطف المودل العراقية “داليا فرهود” في العاصمة طرابلس.

وقال بن سالم، في تصريح لوكالة “أخبار ليبيا 24″، اليوم السبت، إن المواطنة العراقية “داليا فرهود” ليست مختطفة، وإنما محتجزة لدى الجهات المختصة، بتهمة نشر محتوى لا يتناسب مع المجتمع الليبي.

وأوضح بن سالم، أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص عملية الضبط، ونفذت القبض وسيجري تسليمها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والاستدلال معها.

وتحدثت وسائل إعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن خطف المودل العراقية داليا فرهود، التي تعيش في طرابلس منذ عام 1998، وتعمل في مجال الموضة، وصانعة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، من منزلها في منطقة جنزور غرب العاصمة.