الدبيبة: مشروعات عودة الحياة ستعكس الشكل الحضاري في مصراتة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة وزير التخطيط المُكلف محمد الزيداني ووكيل وزارة الصناعة مصطفى السمو، اجتماعا مع عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري وأعضاء المجلس البلدي، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية بالبلدية.

وبحث الدبيبة، في جولته جملة من مشاريع عودة الحياة الجارية ببلدية مصراتة ، ومتابعة نسب إنجازها إضافة إلى عدد من الملفات التي تتعلق بالمرافق الحيوية للبلدية، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة متكاملة تعكس الشكل الحضاري للمدينة، وفق قوله.

وشهدت الزيارة جولة في شوارع البلدية، تفقد خلالها الدبيبة عدة مشاريع للوقوف على نسب إنجازها منها (السوق المُغلق، والفندق السياحي، وميدان النصر، وسوق اللفة، والحديقة المركزية)، بحسب بيان حكومته.