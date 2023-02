ليبيا- قال المحلل السياسي يوسف الفزاني عن خطوة عبد الله باتيلي الجديدة في ملف إخراج المرتزقة، “ما يفعله عبدالله باتيلي هو الصحيح، وهو ما لم يفعله سابقوه من مبعوثين أمميين”.

الفزاني أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن خطوة باتيلي لا يمكن أن يُعول عليها بشكل كامل في هذا الملف، كون تلك الدول لا تتحكم في المرتزقة الذين على الأراضي الليبية، وهؤلاء المرتزقة أنفسهم قد يرفضون العودة.

وتابع أن هذه الدول قد تواجه مشكلات أمنية حال عودة أولئك المرتزقة باعتبارهم يمثلون عصابات مارقة خارجة عن شرعية تلك الحكومات، وبالتالي عودتهم سوف تحدث فوضى، وهو الأمر الذي لن تقبله تلك الدول.

وشدد على أن هذه المسألة ولحساسيتها لا بد من بحثها على مستوى أعلى من السفراء، والانتقال إلى مستوى أعلى وصول إلى رؤساء تلك الدول.

واعتبر أن الحل يتطلب عقد اتفاق دولي بين الدول والمرتزقة بوساطة أممية، لحل الإشكال أولا بين المرتزقة وتلك المجموعات المارقة الموجودة في ليبيا من جهة، وبين حكومات الدول المنتمين لها لتسهيل خطوات عودتهم.

Shares

The post الفزاني: ما يفعله باتيلي في ملف إخراج المرتزقة صحيح وهو ما لم يفعله سابقوه من المبعوثين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية