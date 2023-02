من سفراء دول الجوار إلى الطرابلسي.. “باتيلي” يحشد الدعم لـ”5+5″

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، إن الشراكة الفاعلة بين فريقي البعثة وزارة الداخلية وباقي المنظمات الدولية التابعة للبعثة ضرورية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس السبت، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

من جانبه، استعرض الطرابلسي خطة الوزارة لدعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها، موضحا قرب انطلاق المرحلة الثانية في دعم مديريات أمن طوق العاصمة واستعدادات الوزارة لتأمين الانتخابات، بحسب إعلام الداخلية.

كما نوقش خلال الاجتماع عدد من المواضيع المتعلقة بدور وزارة الداخلية في أعمال لجنة 5+5، بالإضافة إلى مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية.

هذا ودعا باتيلي دول الجوار إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وفق قوله.

جاء خلال لقاء المبعوث، الخميس والجمعة 2-3 يناير، سفراء عدة دول إفريقية لدى ليبيا، وذلك في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في العاصمة طرابلس.

المصدر: وزارة الداخلية + بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

