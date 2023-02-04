دبلوماسي ليبي: حكومة دبيبة تغطي فسادها وتتهرب من المسؤولية

اتهم وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد دبيبة بالفساد، والتهرب من المسؤولية عن اختيار قوائم المستفيدين من مبادرة القروض التي تضم عددا من غير المستحقين وأعلنت بعض البلديات إيقافها.

وشارك الصغير، على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، بيان اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة عبدالحميد دبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، للتبرؤ من قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى للمبادرة، التي نشرتها وزارة الشباب.

وقالت اللجنة إنها محالة من اللجان الفرعية بالبلديات ومُعتمدة من رئيس اللجنة (عميد البلدية) وفق الأولوية.

وعلق الصغير قائلا: “المنشور يتحدث عن عدم نشر بعض القوائم من البلديات، ثم يتحدث عن عدم اعتماد بعض القوائم لعدم إحالتها من البلديات، فيفهم من المنشور أن اللجنة المركزية لجنة مصادقة وليست لجنة اعتماد، والفرق كبير بين الاثنين هذا أولاً”.

وأضاف: “ثانيا التهرب من المسؤولية واضح وجلي بعد أن أصدرت عدة بلديات عدم تطابق بين ما تمت إحالته وما صدر فعلا، وهذا يدل على أن اللجنة العليا هي من يقرر وليس لجان البلديات”.

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واستكمل: “أخيراً إذا كان الحال كما تدّعي الحكومة فلماذا لم تتضمن قرارات الحكومة تنزيل الاختصاصات في عملية الفرز والاعتماد وأن يتم الإعلام من البلديات نفسها وليس من الحكومة؟ كنظام القرعة في الحج بحيث يتم الفرز بلدياً وبعلم المستحقين وجمهور المواطنين بحيث لا يترك الأمر لهذا اللغط الذي يحاولون به تغطية فساد جلي ومستمر في كل موضوعات الحكومة”.