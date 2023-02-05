جسم غريب يصيب فتاة بجروح في وجهها أثناء العودة للمنزل بمنطقة بودزيرة

أخبار ليبيا 24

أصيبت، فتاة في السادسة عشرة من عمرها، بجروح في وجهها، أثناء جلوسها على المقعد الأمامي بسيارة والدها، خلال العودة إلى المنزل عند منطقة بودزيرة ببنغازي، بعدما اخترق جسم غريب زجاج السيارة الأمامي، حسبما ذكرت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء.

وقال فادية البرغثي، لأخبار ليبيا 24، إن الفتاة “هديل فرج بشير” تعرضت لجروح جراء اصطدام جسم غريب في زجاج سيارتهم الأمامي بمنطقة بودزيرة أحد الأحياء الشرقية بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وأضافت، أن هديل، من سكان منطقة الكويفية، كانت تجلس بالمقعد الأمامي للسيارة، وأثناء وصولهم إلى منطقة بودزيرة ضرب جسم غريب زجاج السيارة الأمامي.

وأوضحت البرغثي، أن الفتاة أصيبت في الوجه وتتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بقسم الحروق والتجميل بالمستشفى.

وأشارت إلى أن علاجها التجميلي يحتاج وقتًا، وأنه لم يتم تحديد الجسم الغريب، الذي اصطدم بسيارتهم حتى الآن.