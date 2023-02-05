بالعون: الإطار الدستوري والجدول الزمني للانتخابات سيصدر هذا العام

قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون إن التدخل الخارجي ينذر بعودة الحصار النفطي خلال الأسابيع القادمة.

واعتبرت بالعون، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، اليوم السبت، أن ما يحدث بالساحة الليبية مرتبط بشكل وثيق بما يحدث الآن بالساحة الأوكرانية.

وقالت، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترى الآن أن ليبيا جزء من أوكرانيا ولكن بدون رؤية واضحة لحل الأزمة الليبية الحالية.

وأضافت أن “الإدارة الأمريكية تضغط بشدة على جميع الأطراف لمنع حرب شاملة بقيادة روسيا على الأراضي الليبية، بينما هي مشغولة في النزاع الأوكراني تماما”، على حد قولها.

وأضافت بالعون، “بالرغم من العراقيل والعقبات السابقة، فإنني على يقين تام من أن الإطار الدستوري والجدول الزمني للانتخابات سيصدر هذا العام بتأييد شعبي ودولي غير مسبوق، وسيحدد العام المقبل موعدًا جديدًا للانتخابات”.

وقالت، “سيتم استبعاد 3 أسماء جدلية على الأقل من الترشح للانتخابات الرئاسية”.

ورأت، أن “دول شرق البحر الأبيض المتوسط ستسعى إلى استغلال الخلافات الداخلية الليبية لتعزيز مصالحها الخاصة، مما يعقد في نهاية المطاف التوحيد السياسي لليبيا، وربما يؤدي إلى مزيد من الحصار النفطي في الأسابيع المقبلة”.