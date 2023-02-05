باتيلي: بعض النواب أبلغوني بانزعاجهم من جمود العملية السياسية

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، على حسابه على تويتر، إنه التقى اليوم في طرابلس بمجموعة من أعضاء مجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب، وذلك في إطار مشاوراته المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين.

وأضاف: “في اللقاء، أطلعني عددمن الأعضاء على وجهات نظرهم بشأن الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام. وأعرب العديد من الأعضاء عن بواعث قلقهم العميق بشأن استمرار الجمود السياسي وانعكاساته على أمن واستقرار ووحدة ليبيا. كما أعربوا عن رغبتهم في توحيد المؤسسات الليبية كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي.

وتابع قائلًا: “عبرتُ عن ترحيبي بما أبدوه من التزام إزاء ليبيا وبإيجاد طريق للمضي قدماً نحو الحل. كما أعربتُ عن أملي في أن يستمروا في التصريح بقناعاتهم لما فيه صالح البلاد والشعب الليبي.كما شددتُ على ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت، وانخراط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.”