المسماري يتهم البعثة الأممية في ليبيا بإفشال توافق مجلسي النواب والدولة

الوطن| رصد

اتهم أستاذ القانون الخاص راقي المسماري البعثة الأممية بإفشال التوافق بين مجلسي النواب والدولة سابقاً، إبان اتفاقهما على التعديل الدستوري الـ12.

المسماري وفي مداخلة تلفزيونية له، أضاف أن البعثة عادت إلى نفس الآلية بعد أن استأنف مجلسا النواب والدولة حوارهما بالعبور نحو مسار سياسي يبدأ بالمناصب السيادية وصولاً إلى الانتخابات، قائلاً إن البعثة أرادت قطع الطريق عليهما نحو التوافق والإسراع بسن الوثيقة الدستورية وشروط الترشح.

هذا ويرى المسماري أن المبعوث الأممي عبد الله باثيلي ربما يعاني ضغوطاً ليس فقط من الخارج إنما من الداخل، تقودها حكومة الدبيبة والتيارات المتحالفة معها لسحب صيغة التوافق من المجلسين، أو ما وصفه بركن المجلسين جانباً والبحث عن صيغة أخرى، لإقصاء أشخاص من المشهد والترويج لآخرين، وفق رأيه.